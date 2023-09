Nach dem Sommer nur nicht faul werden: Wanderrouten und Events für den Herbst

Poysdorfer Bezirkswinzerfest: 7. bis 10. September

Vier Tage lang gibt es Weine, ein musikalisches Rahmenprogramm und den traditionellen Winzerfestumzug am Sonntag. Mehr Infos

K&K Kellerfest Jedenspeigen: 9. September

Ab 13 Uhr können über 150 „K&K“ Weine aus Jedenspeigen und Sierndorf verkostet werden. Mehr Infos

Kellergasslfest Bisamberg: 9. und 10. September

Die Bisamberger Winzer sorgen an dem Wochenende für Speis und Trank. Dann gibt es Most und Sturm sowie alle möglichen Weine. Am Samstag spielt die Bisamberger Kirtagsmusi auf, am Sonntag die Musikkapelle Bisamberg. Mehr Infos

Kellergassenfest Pillichsdorf: 9. und 10. September

Die Kellertüren öffnen sich und man kann sich durch die Weine kosten. Zudem gibt es hausgemachte Spezialitäten, Musik und einen Shuttlebus von und zur S-Bahn. Mehr Infos

Kellergassenfest Falkenstein: 15. bis 17. September

Am Samstag und Sonntag steht jeder Weinkeller der Kellergasse „Oagossn“ ab 12 Uhr unter einem eigenen kulinarischen, kulturellen und künstlerischem Motto. Kinder können sich am Kellergassenspielplatz austoben. Mehr Infos

Retzer Weinlesefest: 22. bis 24. September

Das Retzer Weinlesefest wartet mit Großheurigen und Hauermarkt sowie Feldmesse, Frühschoppen und einem Brunnen, aus dem Wein fließt, auf. Programmpunkte sind der Winzerumzug und ein Feuerwerk. Mehr Infos

Kellergassenfest Niederkreuzstetten: 24. September

Ein Fest mit Musik, kulinarischen Schmankerln und Kunsthandwerk. Mehr Infos

Sturmfest und Poysdorfer Winzerlauf: 7. Oktober

Unter dem Motto „Von der Traube zum Sturm“ gibt es in der Kellergstetten Weinviertler Schmankerln, Sturm und Live-Musik. Der Poysdorfer Winzerlauf beginnt mit den Kinderläufen um 13:45 Uhr. Die Startzeit für den Hauptlauf (10 km), den Hobbylauf (3,3 km) und Nordic Walking (3,3 km) ist 15.30 Uhr. Mehr Infos

Oftalesn – Weinwandern in Pulkau: 14. und 15. Oktober

Beim "Oftalesn" geht es durch die Weinrieden am Fuße des Manhartsberges, vorbei an Labestationen mit traditionellen Schmankerln, Traubensäften, Sturm und Staubigen. Mehr Infos

Hallo-Wein in Enzersfeld: 21. Oktober

Die ersten Vertreter des neuen Weinjahrganges sowie erste Jungweise kann man bei dem Fest in den Kellergassen von Enzersfeld verkosten. Kürbisschnitzen und Lagerfeuer unterhalten auch die kleinen Gäste. Mehr Infos