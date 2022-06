Urlaub in den Bergen: 6 Alternativen zum Wandern

Jeden Tag ein anderes Bergpanorama, ein anderes plätscherndes Bächlein und andere Wanderpfade - eigentlich ist Wandern an sich vielseitig. Und doch ist irgendwann beim Urlaub in den Bergen der Punkt erreicht, an dem man sagt: Jetzt braucht es Abwechslung. Mit diesen Aktivitäten in den Alpen bekommt man sie.

Up Stream Surfing in Innsbruck

Durch die Innsbrucker Innenstadt laufen nicht nur die Snowboarder mit ihren Brettern. Im Sommer werden sie von Surfern abgelöst, die unterwegs zum Upstream Surfen sind. Die Sportart mischt Surfen und Wakeboarden, an einem Seil surft man gegen den Strom des Flusses. Für Anfänger werden Schnupperkurse angeboten.