Auf Radtour im Wienerwald: Biken, Beten, Baden

Viele Radwege führen vom Karlsplatz in das niederösterreichische Laxenburg. In Wien heißt er schlichtweg Laxenburg Radweg, ab der Stadtgrenze einmal Weg der Ziegelbarone, dann Eurovelo 9, dann auch Thermenradweg. Gemütlich geht es von Laxenburg weiter entlang des Wiener Neustädter Kanals, vorbei an gebauten Zeugnissen alter und zeitgenössischer Industrie, aber auch an zahllosen lukullischen Verlockungen.

Es ist grundsätzlich nichts einzuwenden gegen eine Mehrtages-Radtour in fernen Ländern. Aber wenn es nicht unbedingt ein Mehr-Stunden-Flug sein muss, dann geht das auch um einiges einfacher.