Das Hundehotel: Daria an der Donauschlinge

Die Schlögener Schlinge ist der schönste Umweg der Donau. Sie nimmt ihn, weil sie sich nur so ein Bett ins Gestein graben konnte. Und es ist gut, dass sie das tut. Denn der Bogen, den der Fluss dort macht, ist einer jener Orte, die Radler und Wanderer lieben.

Es gibt aber noch eine weitere Gruppe, die dort ein Paradies vorfindet: Hunde. Im Hotel Donauschlinge sind sie so herzlich willkommen, dass sie bleiben wollen. KURIER-Beagle Daria reiste an, um in ein Seminar zum Thema „Entspannt an der Leine“ bei „Dogprofi“ Sascha Steiner reinzuschnuppern – und war bereits entspannt, ehe der Trainer ankam. Denn sie fand einen Begrüßungskorb im Zimmer, der sie glücklich machte.