Sommer 2022 an Österreichs Seen: Highlights am Wasser

E-Bikes und Kulinarik: Kärntens Seen bieten an ihren Ufern nicht nur Badegelegenheiten. Für Radler gibt es zwischen dem 27. und 29. Mai das e-Motion E-Bike Event. Unter anderem zeigen Guides die schönsten Ecken am Millstätter See. Kulinarisch geht es von 29. April bis 8. Mai am Wörthersee zu: Gäste werden von Spitzenköchen bekocht – Seeblick inklusive. see-ess-spiele.com

