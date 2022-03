Eisfischen in der Steiermark: Petri Heil bei Minusgraden

Pripfl hantiert mit einem riesigen, benzinbetriebenen Eisbohrer, der sich durch die Schichten frisst. Bald schwappt Wasser in der etwa fußballgroßen Öffnung. Der Steirer fischt letzte Eisreste mit den blanken Händen heraus, kein Spaß bei minus zehn Grad. Man bekommt eine Vorstellung davon, wie es Trappern im Yukon geht, die noch mit einem Handbohrer arbeiten, oft bei Temperaturen von minus dreißig Grad. Dort kam auch Pripfl zum ersten Mal mit dem Eisfischen in Berührung.

Inzwischen sind seine Gäste eingetrudelt. Angel-Guide Pripfl bekommt hier die unterschiedlichsten Charaktere präsentiert: Vater-Sohn-Teams, echte und selbst ernannte Könner, harmonische und nicht so friedvoll gestimmte Paare, ehrgeizige und lockere Typen. Im Prinzip geht es über dem Eis nicht anders zu als darunter. Auch da tummeln sich diverse Arten: träge Karpfen, vorlaute und selbstbewusste, weil aus den USA stammende Regenbogenforellen, vorsichtige Saiblinge und Bachforellen. Karpfen sind fein raus. Die graben sich im Winter in den Schlamm am Grund ein. Fressen nicht, lassen sich daher nicht fangen. Umso mehr sind die drei anderen Arten, allesamt zu den Edelfischen zählend, Objekte der Begierde. „Wenn sie in Beißlaune sind, funktioniert fast jeder Köder“, sagt Pripfl. Er schwört auf selbstgekneteten Teig mit etwas Olivenöl. „Maiskörner gehen aber auch.“

Was denkt der Fisch?

Heute soll es der Teig richten. Er kommt an eine sehr kurze, fast geschrumpft wirkende Angelrute. Warum so klein? „Weil ich möglichst nah am Loch sitzen will.“ Klingt logisch. Dann geht es los. Das heißt, es passiert – nichts. Eisfischen ist keine Tätigkeit, bei der man sich groß bewegt. Das wäre grundsätzlich in Ordnung, würde das Ganze im Sommer stattfinden. So aber empfehlen sich warme Kleidung und Schuhe.

Dann wartet man. Und wartet. Und wartet. Tauscht Teig gegen Mais. Hängt den Köder mal höher, mal tiefer ins eisige Wasser. Ja, man hätte schon noch die ein oder andere Frage an die Forellen da unten, aber die sprechen nicht. Man weiß nicht, was sie denken, falls sie etwas denken. Sind sie überrascht, dass da jemand mitten im Winter ein Loch bohrt? Macht es sie neugierig, weil endlich was passiert?

Im Moment haben sie jedenfalls keinen Appetit. Ein Greifvogel kreist über dem Weberteich. Auch er hätte vermutlich nichts gegen ein Forellenfilet einzuwenden. Trotzdem ist es schön auf dem Eis. Alle haben sich eingerichtet, starren auf das Loch, schweigen. Die Welt hier ist übersichtlich. Der Alltag mit seinen Sorgen verblasst Stück für Stück. „Wenn ich alleine am See bin, vergesse ich alles rings um mich, genieße einfach das Leben, die frische Luft und die verschneite Landschaft“, sagt Pripfl.