Livigno: Nach Olympia ist vor Olympia

Wie weit Peking weg ist, hat man während Olympia an drei Dingen gemerkt: an den verstörenden Startzeiten, der überschaubaren lokalen Euphorie und an Kraftwerkstürmen als Kulisse der Snowboardbewerbe. Das wird in vier Jahren anders sein, wenn die Spiele 2026 in Italien stattfinden. Da eifern Boarder und Freestyler wieder vor richtig schönen Alpengipfeln. Abseits der Hauptschauplätze Mailand und Cortina finden diese Bewerbe in Livigno statt, einer lombardischen Kleinstadt auf 1.816 Meter. Die Lage ist wie dem Märchenbuch entrissen, das Livigno-Tal gehört zu den pittoreskesten Orten der Alpen.