Wintertourismus in Tirol: Es geht auch ohne Skilifte

Ein Sonntagvormittag im Jänner an der Talstation des Grünberg-Lifts bei Obsteig: Es geht zu wie in einem Taubenschlag. Zu spät Gekommene versuchen, noch einen Parkplatz zu ergattern. Die „Early Birds“ unter den Tourengehern haben ihre Trainingsrunde bereits hinter sich. Wieder andere tigern mit Schlitten oder Schneeschuhen los. Und zwischen allen diesen alternativen Wintersportlern sieht man Eltern, die ihren Kindern die Alpin-Ski zum Übungshang und dem kurzen Schlepplift im Kinderland tragen. Sie wirken aus der Zeit gefallen, old school.

In den 1980er-Jahren wären sie noch die Avantgarde gewesen, hätten über die Tourengeher, die sich keinen Liftpass leisten wollen oder können, die Nase gerümpft. Doch seit der altersschwache Sessellift am Grünberg 2011 nach jahrelangen, kontroversen Diskussionen abgebaut wurde, sind die alpinen Skifahrer hier die aussterbende Spezies. Die Waldschneise der ehemaligen Talabfahrt gehört jetzt den Tourengehern. Sie spuren hinauf zum verlassenen Liftwärter-Häuschen. Oder ziehen weiter zum Simmering mit seinem prächtigen Inntalblick. Denn hier ist Simmering kein Bezirk wie in Wien, sondern ein prächtiger Bergrücken.