Die Skitour auf den schönsten Aussichtsberg Tirols

Dominik und ich steigen von der Schäferhütte weg nicht auf den Glungezer-Hauptgipfel, sondern auf die Sonnenspitze daneben. „Die ist noch schöner und lohnender“, sagt der erfahrene Guide. Im ersten Anstieg gewinnen wir in der Spitzkehrenspur rasch an Höhe, weiter geht es durch ein etwas flacheres Kar zwischen Felsen hindurch und über den steiler werdenden Gipfelhang zum Gipfelkreuz. Nach knapp eineinhalb Stunden Gleitschritt sind wir auf 2.677 Metern. Obwohl wir unter der Woche unterwegs sind, treffen wir etliche Skitourengeher. „Ja, der Glungezer ist in Tirol extrem beliebt. An Schönwetter-Wochenenden staut es sich hier regelrecht“, knurrt Dominic.