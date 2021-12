Skigebiete in Österreich: Länger, höher, steiler

Letztlich will man beim mittäglichen Germknödel auf der Skihütte das Panorama genießen. Auf der Schmittenhöhe, dem Hausberg von Zell am See, genießen Wintersportler den Panoramablick auf den Zeller See und auf über dreißig Dreitausender der Hohen Tauern. Der Glungezer in den Tuxer Alpen zählt zu den schönsten Aussichtsbergen Tirols. Und in Kärnten ist die Gerlitzen Alpe für ihr 360-Grad-Panorama weithin bekannt.