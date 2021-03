Einmal noch über leere Pisten wedeln

Keine Gastro möglich

Dass auch im Freien keine Gastronomie möglich ist, habe das Skigebiet in der Entscheidung bestärkt. Zauchensee fährt bis Ostermontag täglich weiter, Saalbach hält einen Wochenendbetrieb aufrecht, auch auf der Schmittenhöhe in Zell am See fahren die Lifte bis Ostermontag.

Das höchstgelegene Skigebiet Obertauern bleibt noch eine Woche länger in Betrieb. In Zell am See trauert man aber dem günstigen Ostertermin nach. „Heuer wären es perfekte Ostern gewesen. So ein früher Termin ist die Ausnahme, jetzt ist noch einmal viel Schnee gekommen, das tut uns schon weh“, erklärt Erich Egger, Chef der Schmittenhöhebahn.

In Tirol hat eines der traditionell am spätesten schließenden Skigebiete heuer erst gar nicht aufgesperrt. Ischgl verzichtete mangels Touristen gänzlich auf einen Winterbetrieb und damit auch auf das einst lukrative Ostergeschäft.

Tirol ist auch das einzige Bundesland, in dem Skifahrer einen negativen Corona-Test mitführen müssen. Die nahe an Innsbruck liegenden Skigebiete Patscherkofel und Glungezer fahren bis mindestens Ostermontag.

In Sölden gibt es während der Osterferien täglich Betrieb, aber mit eingeschränktem Angebot.