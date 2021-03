Leid der Liftbetreiber: „Ein Winter zum Vergessen“

Saisonbilanz. Egal, wen man fragt. Der Tenor ist bei kleinen wie großen Skigebieten gleich: „Alles in allem war es ein Winter zum Vergessen“, sagt Willi Leitinger von den Bergbahnen Lofer in Salzburg. „Katastrophal. Dass es so schwieriger wird, hätten wir uns nie erwartet“, klagt auch Wolfgang Hettegger, Vorstand von Snow Space Salzburg.

Kein einziges Skigebiet werde „auch nur annähernd“ kostendeckend bilanzieren können, hatte Seilbahn-Sprecher Franz Hörl schon im Februar prognostiziert. So ist es dann auch gekommen. „Wir haben ungefähr zehn Prozent vom letztjährigen Rekordwinter realisiert“, berichtet Leitinger. Ähnlich war die Lage mit minus 91 Prozent im Vergleich zum Vorjahr im deutlich größeren Snow Space Salzburg.