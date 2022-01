Bergführer in Heiligenblut: "Eisklettern ist jedes Mal eine Erstbesteigung"

Zum Probieren: Seit 21. Jänner wird wieder Schnupper-Eisklettern angeboten, freitags um 17 Uhr im Eisklettergarten Heiligenblut (80 € p. P.). Anmeldung unter office@heiligenblut.at, heiligenblut.at

Für Motivierte: Anfragen für Eisklettertouren in Heiligenblut an info@grossglockner-bergfuehrer.at

Hotspot: Der größte künstliche Eisklettergarten Österreichs ist in Osttirol: eisparkosttirol.wordpress.com