Die erste Verschnaufpause ist vorbei, ab der Gruttenhütte wird die Wanderung, für die hin und zurück sieben Stunden einzuplanen sind, richtig spannend. Es geht aufwärts, in das große Schotterkar „Hochgrubach“. Praschberger holt bei einer Trinkpause Helm, Seil und Klettergurte aus seinem Rucksack und knotet eine Zweier-Seilschaft. Ein guter Bergführer müsse ja maximale fachliche Kompetenz auf dem Berg bieten. „Stolpern oder Stürzen kann jederzeit und jedem passieren.“ Hans Sigl habe er übrigens noch nie getroffen, erzählt der Mittfünfziger nebenbei. Er finde die Aufnahmen, die Darsteller und die Serie sehr gut und schaue sie gerne mit seiner Frau an. Auf die Frage, ob die Situationen am Berg realistisch dargestellt werden, antwortet er trocken: „Ich kann gerne mal mit Herrn Sigl eine Kletter- oder Bergtour unternehmen, damit der Weiterentwicklung der Serie nichts im Weg steht.“

Siebzig Trittbügel

Es folgt der Anstieg über den Gamsängersteig. Der Fels wird steiler, das Gelände brüchiger. Dann ein optisch spektakulärer Abschnitt: die Jägerwandtreppe. Siebzig in den Fels gebohrte Trittbügel geben Halt. Eine tolle Stelle für Fotos, es sieht gefährlich aus, ist es aber nicht, vor allem am Seil. An Tagen mit prächtigem Wanderwetter kann es an dieser Engstelle schon zum Stau kommen. Früher, in der Hochblüte des Alpinismus, ging ein Mann auch eine Seilschaft mit dem Wilden Kaiser ein. Der Tiroler Alpinist Hermann Buhl durchstieg mit achtzehn Jahren die schwierigsten Wände im Kaisergebirge. Berühmt machte ihn 1953 die Erstbesteigung des Achttausenders Nanga Parbat im Alleingang. Für Praschberger aber – und das verstehen jetzt wohl nur Kletterprofis – ist die Erstbegehung der Pumprisse am Fleischbankpfeiler 1977 die alpinhistorische Sensation am Kaiser.

Fast am Ziel, passiert man die im Fels halb versteckte Babenstuberhütte, ein Notbiwak, der bei Schlechtwetter Schutz bietet. Ein Eintrag ins Buch bleibt verwehrt, das dürfte wohl jemand gefladert haben. Die letzten Meter noch, das Gipfelkreuz ist bereits in Sicht.