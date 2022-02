Tirols türkischstämmiger Hüttenwirt: „Griaß enk, i bin da Kemal“

Die Stelle wurde ausgeschrieben, vierundzwanzig bewarben sich, Kemal machte das Rennen. „Es hat nie eine Rolle gespielt, dass Kemal türkische Wurzeln hat“, betont Harald Graß von der zuständigen DAV-Sektion Schorndorf: „Er kann gut mit den Gästen und ist fleißig. Das allein zählt.“

Dennoch ist Kemal in den 323 öffentlich zugänglichen Schutzhütten des Deutschen Alpenvereins DAV, von denen viele in Österreich liegen, eine Ausnahme. Wahrscheinlich sogar der einzige türkischstämmige Wirt. Ganz allgemein scheint Bergsport nicht der Türken liebster Zeitvertreib zu sein, zumindest nicht in den Alpen, denn in Kleinasien selbst existiert eine sehr rege Szene.

In Lederhosen und Dirndl

Kemal scheint ein so seltenes Exemplar zu sein wie Lilium martagon. Die Wildblume wird im Volksmund schlicht Türkenbund genannt, in Anspielung an das türkische Wort für Turban, an den die zurückgeschlagenen Blütenblätter erinnern. Die Türkenbundlilie ist in Tirol laut Naturschutzverordnung gänzlich geschützt, Pflücken verboten.

Kemal lacht, wenn man ihn darauf anspricht. Ja, auch er ist eine Rarität. Er weiß das. Er macht gern mit, wenn man ihn als Musterbeispiel gelungener Integration ins Rampenlicht schiebt. Als 2016 die für 1,5 Millionen Euro neugebaute Hütte eingeweiht wurde, berichtete die Schorndorfer Lokalzeitung groß darüber: Auf dem Foto vor dem Schutzhaus posieren Kemal, Sohn Atakan, seine Frau Selma und die beiden Zwillingstöchter Aleyna und Alara in Lederhosen und Dirndl.