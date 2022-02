Der Tag beginnt mit Trockenwedeln auf dem Berg. Auf der Hochwurzen ist Yoga mit Heidi angesagt. Blitzblauer Himmel, der Blick schweift über das eindrucksvolle Dachsteinmassiv. „Wir begrüßen den Tag, atmen tief ein und aus, hören in uns – und bitte immer ein Lächeln im Gesicht“, sagt die Ski- und Yogalehrerin. An so einem Tag fällt das nicht schwer. Es wird gedehnt, gestreckt und mit den Skischuhen an den Füßen balanciert – mit der Berghaltung, dem Krieger oder der stehenden Vorwärtsbeuge.