Tirol: Die Lawinenhelden aus dem Ötztal

Wenn Hobbyskifahrer gerade die Augen in der Früh aufschlagen, sind sie schon unterwegs: Manfred Fiegl, Obmann der Lawinenkommission in Sölden, sein Stellvertreter Peter Raich und ihre Mitarbeiter. Wetterbericht und -vorhersage werden genau studiert. An den Standorten Giggijoch, Gaislachkogl und Gletscher wird die Situation grob eingeschätzt, bevor das gesamte Skigebiet abgefahren und besichtigt wird, Schneeprofile erstellt und notwendige Sprengungen durchgeführt werden. „Die gesammelten Schneeprofile ergeben ein Gesamtbild der Schneesituation und sind eine wichtige Entscheidungshilfe für uns“, sagt Manni, wie Manfred von den Ötztalern genannt wird. Am wichtigsten sei aber, dass die Kommission ständig im Gebiet unterwegs ist. Manfred nennt das „an der Front sein“. Meistens fahren sie auch im freien Gelände abseits der gesicherten Pisten, da man dort „noch etwas mehr sieht und spürt“.