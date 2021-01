Nachhaltiges Reisen liegt im Trend

Nachhaltigkeit habe bei vielen Betrieben in Mitteleuropa einen immer höheren Stellenwert, ist Liebenberger überzeugt. „Ich schätze die Glaubwürdigkeit in österreichischen Tourismusbetrieben sehr hoch ein. Vor allem in ländlichen Regionen ist die Versorgung mit Produkten von regionalen Erzeugern leichter möglich.“ Nicht zu reisen wäre am klimaschonendsten. „Aber wir reisen gerne und können mit einfachen Lösungen schon viel bewirken“, ist Liebenberger überzeugt und freut sich auf die nächste Reise.

Live im Interview: Reiseblogger Gerhard Liebenberger beim großen Online-Reisetag im Gespräch über seine abenteuerlichen Zugreisen ans Ende der Welt. Zu sehen am 16. Jänner ab 10 Uhr auf kurier.at/reise und ferien-messe.at (hier auch aktuelle Programminfos).