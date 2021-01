Weinviertel: Auf den Spuren von Simon Polt

Sehenswert ist das Tonkino in Großkadolz, das zwar nicht mehr in Betrieb ist, aber dessen Fassade immer wieder in den Polt-Filmen zu sehen ist. In Mailberg ist es das Gasthaus Kopp, das leider immerwährenden Ruhetag hat und nur einmal im Jahr, am Polt-Radwandertag im Frühling, aufsperrt. Alfred Komarek ist dann immer dabei, radelt mit und liest im Wirtshaus Kopp, das im Polt-Krimi „Kirchenwirt“ heißt, aus seinen Büchern. Die Zeit steht dort still. In der alten Holzschank steht Herr Kopp und schenkt aus Dopplern aus, an der patinierten Holzwand hängen Pin-up-Kalender aus den 1960er-Jahren, dicht gedrängt sitzen die Polt-Fans an den Wirtshaustischen.