Cortina d'Ampezzo: Mit Kristian Ghedina auf der Ski-WM-Strecke

Zurück in den mondänen Ort, in dem ein bisschen die Zeit stehen geblieben ist. In den Luxusgeschäften in der Fußgängerzone wird die neueste Mode in den Auslagen schick und elegant präsentiert. In den kleinen Alimentari riecht man noch das Aroma der 1960er-Jahre. Hier vereint sich alpiner Life-Style mit Dolce Vita.