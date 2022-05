Die Alleskönner der Alpen in Saalbach-Hinterglemm

Klimafreundliche Anreise

Eine Anreise per Zug gelingt bequem vom nahe gelegenen Bahnhof in Zell am See, von dort kommt man entweder per Linienbus oder Holiday Shuttle bequem und klimaschonend nach Saalbach-Hinterglemm.

Unterkunft

Die Region Saalbach-Hinterglemm lockt mit über 500 Möglichkeiten für Quartiere, zum Beispiel im Hotel Oberschwarzach

Details auf saalbach.com

Mountainbiken

Es gibt zahlreiche Angebote von familientauglich bis extrem im MTB-Paradies Saalbach.



Gastronomie auf den Almen

Lindlingalm, Gerstreitalm, Sonnalm: Die Pongauer essen nicht nur gerne, sondern auch gut.

Auch auf den zahlreichen Almhütten, teils mit eigenen Käsereien. Details