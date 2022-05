Für den Praxistest taugt in diesem Fall ein Ford Galaxy Hybrid, den das Autohaus Stahl zur Verfügung stellt. Die Mitreisenden: die Partnerin und zwei Kinder. Südliche Stadtausfahrt Wien, eineinhalb Stunden später biegt man bei Ilz auf die B66 ab, cruist weiter Richtung Süden. Als Landmark gilt hier die Riegersburg, die weithin sichtbar auf einem hohen Vulkanfelsen thront. Genau heute, am 1. Mai, startet übrigens die Sonderausstellung „200 Jahre Familie Liechtenstein in Riegersburg“. Ritter statt Cowboys, auch gut.

Steirischer Gin und Rum

Doch zuerst wird kurz vor der mittelalterlichen Festung, direkt an der B66, bei Ruotker’s der erste Stopp eingelegt. Man könnte fast sagen: bei einem Saloon. David Gölles – lange Haare, dunkler Hoodie, helles Lächeln – bietet im „House of Whiskey, Gin & Rum“ steirische Spirituosen an, die es in sich haben. Die kurzweilige Führung (Donnerstag bis Samstag um 14.30 Uhr) durch die Fasskeller samt Verkostung in der Whiskeylounge macht der Chef persönlich. Und in jedem Satz schwingt Begeisterung mit.