Mit dem Bernina Express durch den Garten des Inn

Trotz der Schroffheit der Berge spürt man sie hier, diese Idee der heilen Welt: Der kleine Zug schmiegt sich sicher an den Hang, unten mäandern smaragdfarbene Flüsse, oben schwebt eine rote Gondel, der Wald steht dicht, die Birken leuchten hell. Steigt man dann in St. Moritz aus, ist man in einer anderen Welt gelandet, im „Champagnerklima“. Der auf 1.800 Metern Höhe gelegene legendäre Kurort mit seinem schwarzen See, wo altes Geld und Nouveau riche sich treffen, kann nicht anders.

Nur wer völlig ohne Geldsorgen reist oder die richtigen Bekanntschaften macht, wird jene Zirkel kennenlernen, die St. Moritz legendär machen. Der Rest bleibt Zuseher, der in der Spiegelung der Vitrinen – alle Luxus-Namen sind da – einen Abglanz dieser Welt spürt. Einen Afternoon Tea im Carlton Hotel, ein Bad in der Heilquelle oder einen Cocktail in der Victoria Bar sollte man sich dennoch gönnen.

Über Licht und Schatten der Dekadenz kann man später im Zug nachdenken, der in rund eineinhalb Stunden ins Valposchiavo, ein italienischsprachiges Südtal, führt. Vom 3.900 Meter hohen Piz Palü auf 550 Meter abfallend, beheimatet das Tal drei Klimazonen.

An seinen Hängen blühen in den buntesten Farben Schweizer Exportschlager: Biokräuter. Schafgarbe, Malve und Frauenmantel, sogar Edelweißfelder gibt es hier. Dazwischen alte Dörfer mit spannenden Geschichten und eine der größten Berberzuchten Europas. In Le Prese auszusteigen und zu verweilen, ist ein Geheimtipp für alle, die gelebte und wirtschaftlich tragfähige Regionalität kennenlernen wollen.