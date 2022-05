Liechtenstein: Was Österreichs kleinstes Nachbarland bietet

Wer sich auf zwei Rädern wohl fühlt, erkundet das Fürstentum über die Liechtenstein-Weg E-Bike-Route. Sie führt von der südlichsten Gemeinde Balzers ins Walserdorf Triesenberg, dann zum Hauptort Vaduz und weiter in stetem Auf und Ab durch Dörfer, Wälder und Naturschutzgebiete bis nach Schaanwald. Die 85 Kilometer lange Strecke ist in drei Etappen unterteilt. Dadurch, dass die Route immer wieder in Dörfer eintaucht, bieten sich unterwegs viele Verpflegungs- und Übernachtungsstationen an.

Den Adlern in Malbun in die Augen sehen