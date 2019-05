Neue Wanderroute: In fünf Tagen quer durch Liechtenstein

Schroffe Berge, unverbaute Rheintallandschaft und viel Grün: Wer nach Liechtenstein reist, genießt vor allem die Natur, die immerhin zwei Drittel der Landesfläche einnimmt. Zu Ehren der 300-Jahr-Feier des Fürstentums wird am 26. Mai eine neue Wanderroute eröffnet: Der Liechtenstein-Weg führt über 75 Kilometer durchs ganze Land. Der geneigte Wanderer meistert 2.000 Höhenmeter und durchquert alle elf Gemeinden Liechtensteins.

Die Idee ist, mit dem Weg nicht nur die schönsten Orte des Landes zu verbinden, sondern gleichzeitig die Geschichte des Fürstentums mit Hilfe der neuen App „Listory“ zu erzählen und lebendig erlebbar zu machen. Die App führt von einem „Point of Interest“ (POI) zum nächsten und gibt den Verlauf der Wanderung vor. Zusätzlich wird, wie bei „ Pokémon Go“, Augmented Reality am Smartphone eingesetzt, um den Erlebnis- und Unterhaltungsfaktor zu erhöhen und jüngeren Generationen Lust aufs Wandern zu machen. Wer das Handy lieber nicht in die Hand nimmt, kann sich auf die guten alten Schilder am Wegesrand verlassen.

Analog oder digital: Die 75 Kilometer können freilich in mehreren Etappen, in beide Richtungen und in beliebiger Reihenfolge gegangen werden.