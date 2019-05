Fürstentum Liechtenstein: Der Zwergstaat feiert 300-Jahr-Jubiläum

Auch der Fürst kommt dem Fiskus nicht aus – allerdings dem österreichischen weit mehr als dem liechtensteinischen. Denn ihre größten Besitzungen hat die Familie Liechtenstein nicht im eigenen Land, sondern in Wien, Niederösterreich, Kärnten und in der Steiermark. Die Liechtensteins zählen zu Österreichs bedeutendsten Großgrundbesitzern, ihre Ländereien hierzulande sind fast doppelt so groß wie das ganze Fürstentum.

Die Familie Liechtenstein – schon zu Zeiten der Raubritter zu großem Vermögen gekommen – hatte ihren Lebensmittelpunkt bis zum Zusammenbruch der K.-u.-k.-Monarchie in Österreich. Erst mit dem Ende des Kaiserreichs begannen die Liechtensteins sich für ein neues „Reich“ zu interessieren, und da übernahmen sie die Herrschaft des Zwergstaates an der Grenze zu Vorarlberg.

Am Anfang war eine südlich von Wien gelegene Burg aus dem 12. Jahrhundert gestanden. Und dieser verdankt das alte Geschlecht seinen Namen. Die Burg stand auf einem „liechten Stain“ – einem hellen Felsstück also – in Maria Enzersdorf bei Mödling, die heutige Burg Liechtenstein. Ein gewisser Hugo erwarb sie durch Einheirat und war somit der erste Träger des Namens Liechtenstein.