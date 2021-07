Fürstentum Liechtenstein: Der Zwergstaat feiert 300-Jahr-Jubiläum

Weil der Habsburger-Kaiser Karl VI. im Jahr 1719 zwei Grafschaften miteinander zu einem Fürstentum verband, feiert Liechtenstein heuer seinen dreihundertsten Geburtstag. Als eines der kleinsten Länder der Welt. Das aber zu den wohlhabendsten zählt.

Wer Liechtenstein hört, denkt immer noch an ein Paradies, in dem so gut wie keine Steuern zu entrichten sind. Das hat sich jedoch nach einem Steuerskandal im Jahr 2008 grundlegend geändert; das Fürstentum bekennt sich seit damals zu einer konsequenten Weißgeldstrategie, die meisten Steuern sind mit denen in anderen europäischen Ländern zu vergleichen.