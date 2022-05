5 schöne europäische Weinregionen für den Rad- oder Wanderurlaub

An der Mosel, an deren steilen Hängen die Weinreben stehen, führen Wander- und Radwege durch die Weingegend entlang des Flusses und lassen einen Sehenswürdigkeiten wie die Burgruine Landshut, das Zylinderhaus oder das Weinmuseum erkunden. Ein guter Ausgangspunkt ist das Fachwerk-Städtchen Bernkastel-Kues, an dessen umliegenden Hängen die Weinsorte Wehlener Sonnenuhr angebaut wird.

Mit dem Alkohol verbindet die Stadt eine eigene Legende: Durch den Wein "Bernkasteler Doctor" soll vor langer Zeit ein kranker Fürst geheilt worden sein. Viele Weinsorten der Region gibt es etwa im Hotel zum Kurfürsten und bei einigen Winzern zu verkosten.

Die Pigato-Straße - Italien