Erholungsurlaub: Fünf Orte, an denen es sich gut schläft

Wer sich für ein paar Tage königlich fühlen möchte, ist in der Moselregion in Deutschland richtig. Bekannt für exzellente Weine, ist das Gebiet auch ideal für Erholungssuchende. Gerade im Frühling bieten sich hier Spaziergänge in blühender Natur entlang der Mosel und Weinberge an. Für die royale Übernachtung mit Wohlfühlfaktor sorgt etwa das Schloss Lieser. Die historische Burg aus dem 19. Jahrhundert beschert Gästen eine Auszeit vom Alltag. Der Wellnessbereich mit Hallenbad, Sauna und Dampfbad sorgt für Entspannung und bei einem edlen Tropfen aus der Region klingt der Abend wunderbar aus. Anschließend nächtigt es sich in den Zimmern des Schlosses entspannt.

In den Bäumen schlafen