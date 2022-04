Ranking: Die besten österreichischen Orte für ein Ferienhaus am See

Für die meisten Menschen ist ein Leben am Wasser ein Traum. Die wunderschöne Landschaft ist schon Grund genug, eine Immobilie am Wasser zu kaufen, aber auch die Ruhe, Privatsphäre und die Fülle von Wildtieren, die man beobachten kann.

Darüber hinaus ist die Luft an diesen Orten in der Regel sauberer und es gibt eine Reihe psychologischer Vorteile, wie z. B. weniger Stress, Angst und Depressionen. In welchen europäischen Städten und Gemeinden am See man am besten wohnen kann, hat sich das Portal Uswitch.com angesehen.

In die Bewertung flossen Faktoren wie durchschnittliche Sonnenstunden, Wassertemperatur und der Grünflächenanteil von 48 beliebten Orten an Seen in ganz Europa ein. Darunter fanden sich auch vier heimische Seen.