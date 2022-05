Auf dem E-Bike durchs Weinviertel: Grenzenlos radeln

Der Weg schlängelt sich beiderseits des ehemaligen eisernen Vorhangs und kreuzt immer wieder die March. Eigentlich beginnt der Radweg mit Zweitnamen „EuroVelo 13“ in Gmünd und bahnt sich bis ins ungarische Szentgotthard vierhundert Kilometer durch das ehemals bewachte Grenzland. Ein Grenzland, das sich mittlerweile zur grünen Heimat vieler Tier- und Pflanzenarten entwickelt hat.

Ab Hohenau gleitet man vorbei an grünen Feldern, die bis zu den Kilometern entfernten Weinbergen mit ihren langen Kellergassen reichen. Die grünen Halme wiegen im Wind, während man an ihnen über asphaltierte Wege vorbeiradelt. Daneben blühen im Frühling die Rapsfelder grellgelb. Man sieht, warum von hier aus ganz Österreich mit Gemüse beliefert wird. Abgelöst werden sie immer wieder von Waldsprenkeln, auffällig in der großen Ebene. Kiefern, Lärchen, Föhren, die sich mit ihren Wurzeln gegen den Wind in den sandigen Boden krallen und Radlern Schatten spenden.

Wo Störche dösen und Seeadler kreisen

Schwer vorstellbar, dass in dieser friedlichen Kulturlandschaft, durch die man heute sorglos dahinradelt, immer wieder entscheidende Kriege wüteten. Man vermutet heute ein Massengrab aus der mittelalterlichen Schlacht zwischen Ottokar von Böhmen und Rudolf von Habsburg im Marchfeld. Die Schlacht besiegelte im Jahr 1278 die Herrschaft der Habsburger über Österreich. Sie ist eine von vielen, die im Marchfeld geschlagen wurden, das immer ein umkämpftes Grenzgebiet war.

Mitten durch die geschichtsträchtigen Felder mäandert die namensgebende March, die bis heute als Grenzfluss dient. Die Quellen beidseits des Flusses, die Felder wie auch seichte Teiche speisen, finden früher oder später ihren Weg in die dunkle March, über deren Hochwasserdämme man immer wieder beim Trail radelt. Über die fast stehenden Gewässer freuen sich zahlreiche Insekten. Und über die wiederum freuen sich die verschiedensten Vogelarten, die die Teiche als Futterstelle nutzen. Und am Anblick erfreuen sich Vorbeifahrende. Es waten Kraniche an dösenden Störchen vorbei, während über ihnen ein Seeadler seine Kreise zieht.