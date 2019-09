Gratwanderung im Herbst: Wo der Wanderer sich überwinden muss

Der Hohe Freschen ist so eine Tour. Der Vorarlberger Gerademal-Zweitausender (2.004 m) ist für Rankweiler, Feldkircher und Dornbirner ein Spazierberg, für Flachländer ist er ein Erlebnis, das gut in den Herbst passt: Vom Bödele über den Dornbirner First gegangen, ergibt sich ein respektabler Wandertag inklusive einer dieser Passagen, von denen man daheim erzählen kann. Knapp dreißig Minuten vor dem Gipfel stößt man plötzlich auf den Binnelgrat.