Rund um Innsbruck: Wie viel Komfort braucht ein Wanderweg?

Der Innsbruck-Trekker geht zu Fuß her und kommt so in seiner Wanderwoche an, ein letzter hipper Moment an dem Ort, an dem die Nordkette zum Berg wird. Und ihm eröffnet sich sofort, was der Innsbruck Trek ist: die Stadt im Blick, die Natur in der Nase, aber auf dem Teller eine Speise statt eines Bergsteigeressens.