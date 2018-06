Wandercoach: "Ich führe sie an die eigene Grenze"

Ist der Bedarf dafür so groß? An wen richtet sich Ihr Angebot?

An alle Menschen, die sich gerne mehr bewegen würden, die in die Berge gehen möchten oder sich ein besonderes Projekt wie einen Weitwanderweg vorgenommen haben, aber nicht wissen, wie sie das alleine angehen sollen. An Menschen, die Orientierungsschwierigkeiten haben, mit Landkarten nicht vertraut sind, keine Partner für eine Wanderung haben und vor allem nicht wissen, wo es die lohnendsten, schönsten und für sie passendsten Ziele gibt. Menschen mit durchschnittlicher Kondition, Genießer, neugierige Quereinsteiger ins Thema Wandern. Fast 95 Prozent meiner Gäste sind Frauen ab 40, gesundheitsbewusst und naturliebend, gerne alleine oder mit Freundinnen unterwegs. Meine bislang älteste Kundin ist über 80 Jahre.

Sie machen das seit 15 Jahren. Verändert sich der Bergboom aus Ihrer Sicht? Ändern sich die Typen, die „hinauf“ wollen?

Vor dem „Hinauf“ steht erst mal das „Hinaus“ – in neue Umgebungen, neue Erfahrungen, neue Begegnungen. Die Sehnsucht nach dem „Hinauf“ erlebe ich differenziert. Einerseits liegen beim Wandern klarerweise die Berge in der Assoziation nahe. Andererseits geht es zunehmend um Streckenwanderungen, Fernwanderungen, wo die Überwindung reiner Höhenmeter sekundär ist, weil es um Ausdauer und längeren Genuss geht. Auch das Winterwandern gewinnt an Bedeutung.

Ob Höhenmeter oder Fernwandern – überschätzen sich Wander-Neulinge nicht oft?

Frauen trauen sich fast immer weniger zu, als sie körperlich leisten können. Immer wieder wird der Wunsch geäußert, begleitet an die eigene Grenze geführt zu werden, sie vielleicht behutsam und ohne völlige Erschöpfung überschreiten zu können – allerdings mit jederzeitiger Umkehroption. Ich führe die Menschen dorthin. Eine Kundin kam aus Kanada und wollte während eines Wien-Besuchs im Nahbereich der Stadt wandern. Wir waren auf dem Schneeberg, es war Anfang Mai, wir sind am Weg zum Gipfel bis zu den Oberschenkeln im Schnee versunken. Trotzdem war sie so glücklich und begeistert, über ihre Grenzen hinweg motiviert und geführt worden zu sein. Oder bei einer Wanderreise an der portugiesischen Küste: Eine etwas ältere, sehr ernsthafte und resolute Teilnehmerin, die an einem Aussichtsplatz ihre Begeisterung nicht mehr kontrollieren konnte. Sie breitete die Arme weit aus und völlig überwältigt vom Panorama rief sie: „Martin, ich liebe dich!“