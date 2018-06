Die schönsten Hüttenmomente: Faszination des Oben

Zittauer Hütte

Sandra Baierl über die Lieblichkeit inmitten schroffer Berge: ihre hohe Hütte am See

Das Wildgerlostal ist eine Schönheit: Zuerst wandert man an einem Bach entlang, der immer breiter und tosender wird. Am Ende des Tals beginnt der Aufstieg über Felsen und Gestein, nebst einem Wasserfall geht es steil nach oben, an Schneefeldern vorbei. Murmeltiere pfeifen, Adler kreisen, Hund Pauli ist im Glück, wie auch wir Wanderer.

Auf 2328 Meter erreichen wir die Zittauer Hütte, die seit über hundert Jahren auf einer Felskante thront und seit rund zehn Jahren von Barbara und Hannes Kogler betrieben wird. Wobei: Die ganze Familie hilft mit und einen entzückenden Hüttenhund gibt es auch. Außergewöhnlich ist der See direkt vor der Hütte. Bis zu 38 Meter tief ist der Wildgerwlossee, und eiskalt. Die Hütte ist auf dem neuesten Stand der Technik: Die Energie für Strom und Heizung wird durch ein eigenes Wasserkraftwerk erzeugt, Abwässer werden in der vollbiologischen Kläranlage aufbereitet. Das Umweltgütesiegel für die Hütte versteht sich also von selbst. Ausstattung – also Zimmer, Lager und Waschräume – sind schön wie in einer Pension und das Essen ist grandios. Barbara und Hannes kochen selbst, die Materialseilbahn sorgt dafür, dass es bei der Bewirtung an nichts fehlt. Die helle Stube ist urgemütlich, die Sonnenterrasse ein Traum. Eine der schönsten Hütten im Nationalpark Hohe Tauern. Familientauglich (also für Kinder, die gut drei bis vier Stunden wandern können) und hundefreundlich.

Wildgerlostal, Salzburg. 2328m, Zustieg: Krimml, Parkplatz Finkau (1422m), Gehzeit 3 bis 4 Stunden, geöffnet Anfang Juni bis Mitte Oktober, www.zittauerhuette.at