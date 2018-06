Essay: Die Kunst, das Kind auf den Berg zu bringen

Trotzdem regt sich in vielen Eltern der Ehrgeiz, das Kind an echtes Wandern heranzuführen – der Autor dieser Zeilen ist keine Ausnahme. Also gieren sie nach Regeln, wie weit und wie lang ein Kind welchen Alters zu gehen bereit sei. Die Enttäuschung: Auch das ist nicht einheitlich, sondern hängt davon ab, wie viel das Kind von Beginn an gegangen ist, ob Selbstgehen mit grausiger Zwangsmotivation serviert wurde oder durch lustvolles Ablenken („Wer ist schneller bei dem Baum“). Und natürlich vom allgemeinen Fitnesszustand. Eltern sollten ein Gefühl haben, was geht.

Die gute Nachricht: Es gibt Faustregeln.

Die wichtigste ist, dass es für Kinder keine zu kurzen Strecken gibt, aber zu fade. Und auch Kinder brauchen, sobald sie sicher gehen, die richtigen Schuhe, sprich rutschfeste Sohlen. Nichts ist auf dem Berg zermürbender als ständiges Aus- oder Zurückrutschen.

Es ist vergnüglich, sich unter Eltern bezüglich richtiger Weglänge umzuhören. Die einen rechnen: Kindesalter gleich maximale Weglänge. Das ist für den Anfang keine schlechte Regel – ein Fünfjähriger wird fünf Kilometer schaffen, eineinhalb Gehstunden sind auch eine vernünftige Dauer. Schließlich könnte zwischendurch ja ein Wasser erscheinen, in das man leidenschaftlich Steine werfen muss(!). Ab dem Schulalter kann man langsam die eineinhalbfache Strecke anstreben: Acht Jahre alt, zwölf Kilometer, vier Stunden Gehen, dazu wiederum viel Pausenzeit.

Sehr motivierte Eltern, und derer gibt es einige, sprechen von „mal 2“. Wären bei einer Zehnjährigen 20 Kilometer. Das ist in den Bergen fast ausgeschlossen.

Weil: Höhenmeter!

Durchschnittlich trainierte Erwachsene schaffen 300 bis 400 Höhenmeter pro Stunde, ohne bei der zweiten Stunde Stoßgebete abzusondern. Kindern bis acht sollte man nicht mehr als die Hälfte davon zumuten. Wobei das Gelände entscheidend ist: Zieht ein Weg stetig an, schafft man mehr, wechseln sehr steile und flache Passagen, strengt das mehr an. Übrigens: auch „versteckte“ Höhenmeter rechnen – das Rauf und Runter zwischen zwei Punkten. Wichtig ist zudem die Ausgeschlafenheit und Tagesverfassung – dazu gehört auch die Hitze. Wo sich Erwachsene oft ohne Wasser („ist grad im Rucksack, will jetzt nicht stehen bleiben“) durchquälen, brauchen Kindern wirklich regelmäßig zu trinken. Weil sie sonst ermüden.

Dass Kinder gelegentlich Belohnung, Lob und Sonnencreme im Gesicht brauchen, muss man Eltern nicht erst zu sagen – das wissen alle, also sagen wir es natürlich nicht.