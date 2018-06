Krieg & Frieden: Der anstrengendste Höhenweg für Wanderer

An sich ist „der Karnische“ auch wirklich der perfekte Höhenweg: Zwischen 1400 und knapp 2700 Meter am Grat ohne Talabstiege, weite Blicke in die Dolomiten einer- und bis zum Großglockner andererseits, 155 höchst abwechslungsreiche Kilometer, die man in zumindest acht Etappen und zwei Abschnitte teilen muss: der hochalpine, schroffe und anspruchsvolle Teil zwischen Sillian und dem Plöckenpass; der genussvolle, almendominierte, liebliche Abschnitt von Plöckenpass bis zum Nassfeld, oder sogar bis Arnoldstein. Auch deswegen perfekter Höhenweg, weil der Karnische im ersten Teil all die Probleme zeigt. War er früher eher Alpinisten bekannt, strömen zunehmend Wanderer auf den Weg und stehen dann an Passagen wie der Pfannspitze, mit 2678 Meter der höchste Punkt. Für Bergsteiger nicht einmal der Rede wert, für den Wanderer mit seinem voluminösen Rucksack und seinen Wanderstecken ein schmaler Felspfad nebst 400 Meter Abgrund. Die vielen anderen wunderbaren Gipfel des Höhenweges kann man optional besteigen, über die Pfannspitze muss man drüber – der Ausweichweg wird von den Hüttenwirten nicht empfohlen.