Herbstwandern: Die schönsten Tourentipps für das Wochenende

Aber auch an der grundsätzlichen Lust auf Bewegung in der Natur, glaubt Peter Emrich, Sprecher des alpinen Vereins „Naturfreunde“: „Es gibt ein Mehr an Sportlern in den Bergen, von Klettersteig über Mountainbike bis Tourengehen. Aber wirklich auch ein generell stärkeres Aufkommen an Wanderern. Vor allem im Segment der jungen Erwachsenen ist der Trend noch immer im Steigen.“