Wandern in der stillen Klamm, Kaffeepause bei stolzen Ackerbürgern

Die Perle vom Strudengau

Die Stadt Grein mit ihrer hoch auf einem Felsen thronenden Schloss Greinburg (im Besitz der Familie Sachsen-Coburg und Gotha und Sitz des oberösterreichischen Schifffahrtsmuseums) hatte jahrhundertelang von der Lotsentätigkeit durch den Strudengau, von der Schifffahrt und als Handelsposten für das Mühlviertel profitiert. Alte Bezeichnungen wie „Die Perle des Strudengaus“ zeugen davon. Heute legen hier Wanderer, Motorradfahrer oder Radler des Donauradwegs gerne eine Pause ein. Auch aus der näheren Umgebung kommen die Menschen auf einen Kaffee oder zum Entlangschlendern an der Donau her.

Das ergibt eine bunte Publikumsmischung. Da löffeln Biker in Lederkluft und Radler in engen Hosen ein schnelles Eis oder eine Mehlspeise wie den „Batzlgugelhupf“ in der Konditorei „ Schörgi“ direkt an der Donau. Oder man sitzt im Sonntagskleid in der „Kaffeesiederei Blumensträußl“ direkt am Hauptplatz und genießt dessen ansehnliches Biedermeier-Flair.