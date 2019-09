Costa Brava: Wandern mit Ausblick auf die Traumbucht

Wandern in Spanien? Wenn man als Österreicher diese Absicht hegt, werden Zweifel laut: Was haben die, was wir nicht haben? Ok, das Finale des Jakobsweges, aber da sollte man vorher auch die 2000 km von Österreich bis an die spanische Grenze abgegangen sein – wenn schon, denn schon.

Nein, die Costa Brava ist, einer reizvollen Fernsehreportage sei Dank, das Ziel des wanderlustigen Reporters. Freilich, die erste Frage, die sich stellt, lautet: Wo genau ist die eigentlich? Bei der Recherche stößt man auf ein seltsames Phänomen: Die Costa Brava gehört zwar (leider auch im wörtlichen Sinn, wenn man sich z.B. die Hotels von Lloret de Mar ansieht) zu den Hochburgen des spanischen Mittelmeer-Badetourismus. Doch in den Katalogen der österreichischen Reiseveranstalter spielt die „Wilde Küste“ allenfalls eine untergeordnete Rolle. Sei es, wie es sei, die Costa Brava ist unter den vielen spanischen „Costas“ die nördlichste – also, salopp gesagt, die Küste nördlich von Barcelona bis zur französischen Grenze.