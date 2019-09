Wandern in Marokko: Schnee statt Wüste

Vor einer hohen Wand mit großem Holztor machen sie Halt. So sehen die meisten Hotels (Riads) hier aus, beinahe unsichtbar. Das Tor öffnet sich, dahinter verbirgt sich ein kleines Paradies. Der Innenhof ist hell, ein Pool in der Mitte, in den von einem Brunnen Wasser plätschert. In einer riesigen Schale schwimmen Rosenblätter. Empfang mit Tee und Keksen, Check-in in den Zimmern, die wie in vielen Riads mit Liebe in marokkanischem Stil eingerichtet sind und den Standards von wohlhabenderen Hotelgästen entsprechen.