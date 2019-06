Marokko: Die etwas andere Schule im „glücklichen Tal“

Itto Tapal-Mouzoun grüßt die Gäste am Eingang der „ecole vivante“. Itto hieß früher Stefanie, als sie noch in Deutschland lebte, jetzt hat sie einen Berbernamen. Sie hat sich in das Tal verliebt, in Haddou, der ihr Mann wurde, in das Land und in die Religion. Itto trägt ein Kopftuch, sie lacht. Am Rücken trägt sie ihr fünftes Kind, Safia.

Hier im Ait Bougmez Tal, auf 1900 Metern Seehöhe, ist alles anders als in den großen Städten Marokkos. Das fängt schon bei der Sprache an. Hier sprechen alle Menschen berberisch – eine Sprache, die erst 2011 offiziell als Landessprache anerkannt worden ist, obwohl 65 Prozent der Marokkaner sie sprechen.

Lernen ohne Druck

„Als ich das erste Kind bekam, konnte ich mir nicht vorstellen, dass es hier in eine öffentliche Schule geht“, gibt Itto zu. Diese funktionierten zwar, aber Kinder lernten dort unter viel Druck. In einem Saal sind oft 45 Schüler mit einem Lehrer zusammen. Itto studierte andere Schulkonzepte. Ihr Mann und sie starteten mit 16 Schülern 2010 die „ecole vivante“.