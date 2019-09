Hüttenparty: Die besten Unterkünfte am Berg von Glamour bis Gourmet

Wer mit relativ wenig Anstrengung schnell einen Dreitausender knacken will und noch dazu an bester Alpinarchitektur interessiert ist, ist mit dieser Hütten-Tour sicher im Glück. Denn die höchstgelegene Hütte Südtirols liegt auf 3.026 m ü. d. M. an der Staatsgrenze zu Österreich und wurde erst im Juli 2018 eröffnet. Die Architekten Stifter + Bachmann führten die Gebäudestruktur vorwiegend in vorgefertigter Holzbauweise mit Kreuzlagenholz in Fichte und Lärchenholz aus. Die äußere Hülle der Hütte besteht aus Kupferblech, der Grundriss ist einem unregelmäßigen Sechseck nachempfunden. Vom Erdgeschoß ausgehend wird das Gebäude nach oben und unten schmäler, was die Hüttenarchitektur spektakulär aber auch umstritten macht. Der eigentliche Luxus der neuen Schwarzensteinhütte in St. Johann/Ahrntal ist aber das Fernsehen. Denn der Blick reicht von den Zillertaler Alpen über die Hohen Tauern und die Rieserfernergruppe bis hin zu den Dolomitengipfeln der Marmolata. Wer hier übernachtet, wird mit dem Komfort eines schön designten Zimmers aus Lärchenholz, mit Halbpension und Hüttenschlafsack verwöhnt.

Preise: Zweibettzimmer pro Person mit Halbpension, 65 €. Nur Übernachtung, 40 €, https://www.schwarzensteinhuette.com

Tour für Berg-Profis

GEHZEIT: 4:30 Stunden

HÖHENMETER: 1.550

Ausgangspunkt: St. Johann. Hier biegt man links ab in Richtung Jausenstation Stalila (+1.472 m), um zu parken. Zu Fuß folgt man dem Forstweg hinauf zur Daimerhütte (+1.862 m). Ab hier geht es in steilen Kehren bis zum Rotbachkees weiter (keine Gletscherausrüstung nötig!). Dann führt der Weg bis zum Talende, hier rechts halten. Weiter geht es über Gletscherschliffplatten, gesichert mit Tritten und Drahtseilen. Über diesen gut markierten Weg erreicht man die Schwarzensteinhütte (+3026 m).

Geführte Wanderungen bis 21. September:https://www.kreaktiv.it/de/ahrntal-aktiv/wanderung-zur-neuen-schwarzensteinhuette



Luxus am Berg, Kaltenbach, Zillertal, Tirol

Kristallhütte – mit Alpenglühen, Hautevolee und Blick in die Sterne