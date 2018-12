MeTwo bis #MenAreTrash: Die 5 bedeutendsten Hashtags des Jahres

#MeTwo

Namentlich an die #MeToo-Debatte über sexuelle Übergriffe angelehnt, formierte sich in Deutschland und Österreich Ende Juli ein Aufschrei von Menschen mit Migrationshintergrund. Angeregt durch Initiator Ali Can, teilten Tausende ihre Erfahrungen mit alltäglichem und institutionalisiertem Rassismus in den sozialen Netzwerken.

Das "Two" ("Zwei") steht laut Can für die beiden Herzen, die in seiner Brust schlagen. Der Lehramtsstudent setzt sich mit seinem Verein "Interkultureller Frieden e. V." bereits seit einigen Jahren für ein wertschätzendes Miteinander ein. Dass #MeTwo eine Lücke in der Diskussion rund um Ausgrenzung gefüllt hat, zeigen jedenfalls die zahlreichen Berichte über Ausgrenzung bei der Wohnungssuche, Polizeikontrollen oder in der Schule.