Beschimpft, verspottet, ausgegrenzt: Was Mobbing mit Menschen macht

Im Unterschied zu "normalen" Konflikten ist Mobbing dadurch gekennzeichnet, dass es gezielt und über einen längeren Zeitraum durch eine einzelne Person oder durch eine Gruppe betrieben wird. Ziel ist, eine Person zu isolieren, zu schwächen oder auszugrenzen.

" Nehmt eure Kinder ernst"

Neben einem Forum für sehr persönliche Schilderungen hat der Hashtag #BullyMe auch eine Plattform für Appelle an Eltern und Lehrer eröffnet. "Es ist unglaublich, was Schüler ertragen müssen. Und es ist noch viel unglaublicher, dass überall (!) von den Lehrern keine Reaktion kommt. (…) Es muss dringend was passieren", mahnt etwa einer Nutzerin. "An alle Eltern: Nehmt eure Kinder ernst. Ich hab meiner Mutter schon früh erzählt, dass ich in der Schule geärgert werde, aber sie sagte immer, sowas sei normal. Heute habe ich Depressionen und sie macht sich Vorwürfe und wünscht, sie hätte was getan um das zu verhindern", warnt ein anderer.