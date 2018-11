unten: Wenn Menschen vom Leben in Armut erzählen

Allein in Österreich gelten laut Caritas 434.000 Menschen als manifest arm. "Manifest arm" zu sein heißt, neben sehr geringen Einkommen (Einkommen von weniger als 60 Prozent des österreichischen Mittelwerts) auch mit gravierenden Mängeln in zentralen Lebensbereichen konfrontiert zu sein. So können etwa rund 208.000 Frauen und Männer in Österreich ihre Wohnung im Winter nicht warm halten. 15.000 Menschen sind als wohnungslos registriert. Am häufigsten und stärksten von Armut betroffen sind Kinder und Jugendliche aus Ein-Eltern-Haushalten, Familien mit drei und mehr Kindern, alleinerziehende Mütter und Väter sowie Menschen mit Migrationshintergrund.

Arm zu sein, das bedeutet für Betroffene existenzielle Unsicherheit, eine große psychische wie physische Belastung, sozialer Ausgrenzung und nicht zuletzt meist auch den Rückzug aus der Gesellschaft.

Wie es sich anfühlt, einen Alltag in Not zu erleben, beschreiben Menschen derzeit unter dem Hashtag #unten auf Social Media.