MeTwo: Der Aufschrei der Menschen mit Migrationshintergrund

Die "Zwei" steht laut Can, der auch Gründer des Vereins "Interkultureller Frieden e.V." und des Bürgertelefons "Hotline für besorgte Bürger" ist, für die beiden Herzen, die in seiner Brust schlagen: "Ich fühle mich in Deutschland zu Hause. Habe hier Freunde, gehe hier arbeiten. Und gleichzeitig kann ich mich auch zu einer anderen Kultur oder zu einem anderen Land verbunden fühlen", erklärt Can in einem Video. Mit der "Hotline für besorgte Bürger" versucht Can, der Lehramt studiert, bereits seit einiger Zeit Vorurteile gegen Menschen mit Migrationshintergrund zu bekämpfen.

Türöffner der neuen Initiative ist Can zufolge nicht zuletzt Mesut Özil. Einem offenen Brief des deutschen Fußballers, in dem er den DFB massiv kritisierte und seinen Rücktritt vom Nationalteam bekannt gab, folgte kürzlich ein gewaltiges Medienecho. Auslöser waren Bilder gewesen, die Özil Anfang Mai dieses Jahres mit dem türkische Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdoğan zeigten (mehr dazu hier).