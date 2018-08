MenAreTrash: Heftige Debatte rund um feministischen Hashtag

Schick steht zu Aussagen

Im Interview mit der deutschen Plattform ze.tt schildert Schick, dass sie bereits seit geraumer Zeit im Internet angefeindet und beleidigt werde. In den vergangenen Wochen sei die Stimmung gekippt. Seither bekomme sie Nachrichten, in denen ihr unter anderem mit Vergewaltigung gedroht werde. Dabei stamme der Hashtag #MenAreTrash ursprünglich gar nicht von ihr selbst. "Ich habe ihn selbst erst bemerkt und genutzt, als er zu trenden begann und mich User markierten", so die Autorin im Interview. Des provokanten Untertons ihres Tweets sei sie sich durchaus bewusst, dennoch stehe sie nach wie vor zu dem Geschriebenem. "Mir ist klar, dass einige Menschen die Pauschalisierung als problematisch empfinden. Was ich geschrieben habe, war: Solange ein Problem strukturell ist, kann es nicht individuell gelöst werden. Da können einzelne Männer noch so okay sein."

Ursprung von # MenAreTrash

Wie die Zeitung Die Welt berichtet, geht die Entstehungsgeschichte von #MenAreTrash tatsächlich viel weiter zurück. Dem Artikel zufolge wurde der Hashtag im Jahr 2016 in Südafrika ins Leben gerufen, um auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam zu machen. Die Schlagwortkette, die zunächst nur wenig Aufmerksamkeit generierte, habe sich erstmals viral verbreitet, als eine 22-jährige Südafrikanerin 2017 von ihrem Freund ermordet, verbrannt und verscharrt wurde. Damals brachten viele mit #MenAreTrash ihre Wut und Entrüstung über die Geschehnisse zum Ausdruck.