Warum Frauen auf Twitter auf ihren Doktortitel bestehen

Akademisches Mansplaining

In ihren Postings erwähnen auffallend viele Userinnen außerdem, dass ihnen Männer in der Vergangenheit ihre Expertise in genau dem Fach, in dem sie ihren Doktortitel erlangt haben, abgesprochen hätten: "Mit wurde das Thema meiner eigenen Doktorarbeit (inkorrekt) gemansplaint", schreibt eine Userin etwa. "Mir wurde heute von einem Student gemansplaint, wie man seinen Doktor macht, also kann ich den Doktortitel hier gleich für immer anführen", schreibt eine andere.

Mansplaining bezeichnet die sexistische Praktik, wenn Männer Frauen ungefragt die Welt erklären, sie belehren oder ihre Aussagen korrigieren. Ob sich die Frau auf dem Gebiet besser auskennt als der Mann ist dabei unwesentlich.