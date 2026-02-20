Vienna Calling im Liveticker: Wer singt für Österreich beim ESC?
Österreichs ESC-Auswahlshow "Vienna Calling" startet heute um 20.15 Uhr auf ORF1 – und der KURIER begleitet den Abend im Liveticker. Zwölf Kandidaten kämpfen um das Ticket zum Eurovision Song Contest 2026. Publikum und Jury entscheiden gemeinsam, wer Österreich auf der internationalen Bühne vertreten darf. Moderiert wird die Show von Alice Tumler und Cesár Sampson.
Österreichs ESC-Auswahlshow 2026 im Liveticker
Verpassen Sie mit dem Liveticker zu "Vienna Calling" keine Auftritte, Highlights oder Ergebnisse.
Der Votingprozess bei "Vienna Calling" orientiert sich am Eurovision Song Contest. Eine national und international besetzte Fachjury bewertet die zwölf Acts anhand ihrer Auftritte bei den Generalproben. Nach der Songpräsentation startet das Voting. Dann kann das Publikum per Telefon für seine Favoritin oder seinen Favoriten abstimmen. Jury- und Publikumsvoting zählen jeweils zu 50 Prozent.
Der Ablauf im Überblick:
- 20.15 Uhr: Präsentation aller Songs
- 22.55 Uhr: Start des Telefonvotings für das Publikum
Vienna Calling 2026 im Liveticker
Diese 12 Teilnehmer und Teilnehmerinnen treten bei Österreichs großer ESC-Auswahlshow Vienna Calling im ORF1 gegeneinander an:
- Anna-Sophie mit dem Song "Superhuman"
- Bamlak Werner mit dem Song "We are not just one Thing"
- COSMÓ mit dem Song "Tanzschein"
- David Kurt mit dem Song "Pockets full of Snow"
- FREVD mit dem Song "Riddle"
- Julia Steen mit dem Song "Julia"
- Kayla Krystin mit dem Song "I brenn"
- Lena Schaur mit dem Song "Painted Reality"
- Nikotin mit dem Song "Unsterblich"
- Philip Piller mit dem Song "Das Leben ist Kunst"
- Reverend Stomp mit dem Song "Mercalero Ranger"
- Sidrit Vokshi mit dem Song "Wenn ich rauche"
Alle Songs zum Anhören und weitere Infos zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern finden Sie unter diesem Link.
