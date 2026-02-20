LIVE
Eurovision Song Contest

Vienna Calling im Liveticker: Wer singt für Österreich beim ESC?

Österreichs große ESC-Auswahlshow "Vienna Calling" im Liveticker: Der KURIER berichtet live, wie sich die 12 Kandidaten schlagen und wer Österreichs ESC-Vertreter 2026 wird.
20.02.2026, 18:00

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein Sänger mit blauem Stern im Gesicht performt mit glitzerndem Oberteil und Mikrofon auf der Bühne von Vienna Calling.

Österreichs ESC-Auswahlshow "Vienna Calling" startet heute um 20.15 Uhr auf ORF1 – und der KURIER begleitet den Abend im Liveticker. Zwölf Kandidaten kämpfen um das Ticket zum Eurovision Song Contest 2026. Publikum und Jury entscheiden gemeinsam, wer Österreich auf der internationalen Bühne vertreten darf. Moderiert wird die Show von Alice Tumler und Cesár Sampson.

Österreichs ESC-Auswahlshow 2026 im Liveticker

Verpassen Sie mit dem Liveticker zu "Vienna Calling" keine Auftritte, Highlights oder Ergebnisse.

LIVE

Vienna Calling 2026 im Liveticker

Die aktuellsten News zum Eurovision Song Contest

Vienna Calling im Liveticker: Wer singt für Österreich beim ESC? Wer vertritt Österreich beim ESC? Diese Songs stehen zur Auswahl ESC-Vorentscheid: Wir haben die 12 Songs durchgehört, damit Sie es nicht müssen Wiener ESC-Ausstellung zeigt ein Stück queerer Zeitgeschichte ESC‑Auftakt in Wien: „United by Queerness“ gibt den Startschuss

Alle ESC-News im Überblick

Die neuesten ESC-Geschichten

Vienna Calling im Liveticker: Wer singt für Österreich beim ESC? Wer vertritt Österreich beim ESC? Diese Songs stehen zur Auswahl ESC-Vorentscheid: Wir haben die 12 Songs durchgehört, damit Sie es nicht müssen Wiener ESC-Ausstellung zeigt ein Stück queerer Zeitgeschichte ESC‑Auftakt in Wien: „United by Queerness“ gibt den Startschuss
Alle ESC-Artikel im Überblick
Eurovision Song Contest
kurier.at, sne  | 

Kommentare